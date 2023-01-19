Президент Європейської ради прибув до України

Голова Євроради Шарль Мішель 19 січня прибув у Київ на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це український лідер повідомив в Facebook.

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"Змістовні переговори з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Україна і Європейський Союз вже досягли вагомих результатів у нашому історичному зближенні. Працюємо над тим, щоб досягти ще більших", — прокоментував очільник держави свою зустріч з європейським дипломатом.

Також голова Європейської Ради відвідав військовий шпиталь у Києві. Крім того, він поклав квіти до Стіни Пам'яті полеглих захисників у російсько-українській війні.

"Вражений мужністю ветеранів у реабілітаційному центрі. Україна незламна", - заявив він.

Impressed by the veterans’ courage at the EU-funded rehabilitation center in #Kyiv.



Ukraine is unbreakable. pic.twitter.com/RYICjDtA5c — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

Мішель планує провести зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та депутатами парламента.

Нагадаємо, перед своїм візитом до Києва він написав в Twitter: "На шляху до Києва. Українці борються за свою землю, за майбутнє своїх дітей. Але вони також борються за наші загальноєвропейські цінності миру та процвітання. Вони потребують і заслуговують на нашу підтримку".

Раніше Шмигаль заявляв, що президент Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та понад десять єврокомісарів відвідають Україну найближчими тижнями. До цього останніми серед іноземних лідерів до України приїжджали президенти Польщі та Литви - Анджей Дуда, Ґітанас Науседа.