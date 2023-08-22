Президент Венгрии прибыла в Закарпатье (ФОТО)

В преддверии третьего Международного саммита Крымской платформы с рабочим визитом в Закарпатье прибыла президент Венгрии Каталина Новак.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОВА.

Отмечается, что президент Венгрии встретилась с руководством ОВА, облсовета, Берегово и района. Вместе они обсудили результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, в том числе и тех проектов, которые положили начало в условиях полномасштабного вторжения РФ.

"Речь идет о гуманитарной поддержке, помощи беженцам и вынужденным переселенцам в нашем регионе, организации летнего отдыха для украинских детей в разных уголках Венгрии, воплощении совместных экологических, образовательных, культурных и других инициатив", - говорится в сообщении Закарпатской ОВА.

"Мы ценим нашу работу с партнерами по защите украинцев, которые в результате вынужденно покинули родные дома. Благодарны Венгрии и ее гражданам за оказание гуманитарной помощи нашей стране", - отметил и.о. главы Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.

Он также выразил надежду на то, что успешная реализация совместных проектов будет способствовать инвестиционному развитию, социально-экономическому росту приграничных регионов обеих стран.

Как сообщается, в рамках визита Каталина Новак также встретится с политическими, церковными и образовательными деятелями венгерской общины Закарпатья, с семьей павшего защитника и детьми многодетных семей.

После этого президент Венгрии отправится в столицу Украины, где по приглашению президента Украины Владимира Зеленского примет участие в третьем Международном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.

Отношения Украины и Венгрии

Президент Венгрии Каталин Новак заявила о необходимости мирного плана для завершения войны в Украине, который не будет предвидеть победу России.

Отметим, другие чиновники Венгрии выражают менее категоричную позицию по прекращению войны в Украине. В частности, из-за неоднозначных заявлений относительно агрессии РФ против Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно подвергался критике и попал в базу "Миротворец". Но он признает, что его стране придется пересмотреть свои дружеские отношения с РФ из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Напомним, Венгрия остается единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.