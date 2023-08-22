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Президентка Угорщини прибула на Закарпаття (ФОТО)
Напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи із робочим візитом на Закарпаття прибула президентка Угорщини Каталіна Новак.
Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОВА.
Зазначається, що президентка Угорщини зустрілася з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району. Разом вони обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували в умовах повномасштабного вторгнення РФ.
"Йдеться про гуманітарну підтримку, допомогу біженцям і вимушеним переселенцям у нашому регіоні, організацію літнього відпочинку для українських дітей у різних куточках Угорщини, втілення спільних екологічних, освітніх, культурних та інших ініціатив", - йдеться у повідомленні Закарпатської ОВА.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми цінуємо нашу роботу з партнерами щодо захисту українців, які через війну вимушено покинули рідні домівки. Вдячні Угорщині та її громадянам за надання гуманітарної допомоги нашій країні", – зазначив в.о. голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.
Він також висловив сподівання, що успішна реалізація спільних проєктів сприятиме інвестиційному розвитку, соціально-економічному зростанню прикордонних регіонів обох країн.
Як повідомляється, у межах візиту Каталіна Новак також зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, з родиною полеглого захисника і дітьми багатодітних сімей.
Після цього президентка Угорщини вирушить до столиці України, де на запрошення президента України Володимира Зеленського візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.
Відносини України та Угорщини
Президентка Угорщини Каталін Новак заявила про необхідність мирного плану для завершення війни в Україні, який не передбачатиме перемогу Росії.
Зазначимо, інші високопосадовці Угорщини висловлюють менш категоричну позицію щодо припинення війни в Україні. Зокрема, через неоднозначні заяви щодо агресії РФ проти України прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово піддавався критиці й потрапив у базу "Миротворець". Але він визнає, що його країні доведеться переглянути свої дружні відносини з РФ через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.
Нагадаємо, Угорщина залишається єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.