Напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи із робочим візитом на Закарпаття прибула президентка Угорщини Каталіна Новак.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОВА.

Зазначається, що президентка Угорщини зустрілася з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району. Разом вони обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

"Йдеться про гуманітарну підтримку, допомогу біженцям і вимушеним переселенцям у нашому регіоні, організацію літнього відпочинку для українських дітей у різних куточках Угорщини, втілення спільних екологічних, освітніх, культурних та інших ініціатив", - йдеться у повідомленні Закарпатської ОВА.

"Ми цінуємо нашу роботу з партнерами щодо захисту українців, які через війну вимушено покинули рідні домівки. Вдячні Угорщині та її громадянам за надання гуманітарної допомоги нашій країні", – зазначив в.о. голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Він також висловив сподівання, що успішна реалізація спільних проєктів сприятиме інвестиційному розвитку, соціально-економічному зростанню прикордонних регіонів обох країн.

Як повідомляється, у межах візиту Каталіна Новак також зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, з родиною полеглого захисника і дітьми багатодітних сімей.

Після цього президентка Угорщини вирушить до столиці України, де на запрошення президента України Володимира Зеленського візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

Відносини України та Угорщини

Президентка Угорщини Каталін Новак заявила про необхідність мирного плану для завершення війни в Україні, який не передбачатиме перемогу Росії.

Зазначимо, інші високопосадовці Угорщини висловлюють менш категоричну позицію щодо припинення війни в Україні. Зокрема, через неоднозначні заяви щодо агресії РФ проти України прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово піддавався критиці й потрапив у базу "Миротворець". Але він визнає, що його країні доведеться переглянути свої дружні відносини з РФ через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Нагадаємо, Угорщина залишається єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.