"Путин или неадекватен, или не контролирует свою армию", - Зеленский об атаке на Киев во время визита африканских лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что могут быть две причины, по которым страна-агрессор РФ пыталась нанести удар по Киеву во время визита делегации лидеров стран Африки.

Об этом он заявил в пятницу, 16 июня, во время пресс-конференции с делегацией лидеров стран Африки, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Сегодняшний ракетный удар свидетельствует о том, что либо президент Владимир Путин не контролирует свою армию, совсем не контролирует свои вооруженные силы, включая наемников ЧВК "Вагнера", потому что они бьют ракетами по лидерам других государств, которые, кстати, после нас решили поехать в то государство... или этот человек неадекватный", — заявил Зеленский.

Он отметил, что некоторые его коллеги постоянно продолжают называть войну России против Украины "кризисом". В частности, такую терминологию используют и прибывшие в Киев в составе делегации лидеры государства Африки.

Зеленский заметил, что идет именно война, создающая разные кризисы. Кроме зернового кризиса, как сказал президент, Россия похищает детей, создает экоцид и т.д.

"Мы в разных ситуациях находимся и поэтому общаться важно, чтобы смотреть на этот кризис, как на войну, как на большие страдания для нас и большие потери", - сказал Зеленский.

Напомним, делегация лидеров стран Африки прибыла в Киев с "предложениями по достижению мира". По этому поводу Зеленский заявил, что несколько не понимает действий коллег: во время их визита Россия атаковала столицу Украины, но они планируют на следующий день посетить страну, осуществившую пуски ракет.