"Путін або неадекватний, або не контролює свою армію", — Зеленський про атаку на Київ під час візиту африканських лідерів

Президент України Володимир Зеленський вважає, що може бути дві причини, через які країна-агресор РФ намагалася завдати удару по Києву під час візиту делегації лідерів країн Африки.

Про це він заявив у п'ятницю, 16 червня, під час пресконференції з делегацією лідерів країн Африки, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"Сьогоднішній ракетний удар свідчить про те, що або президент Володимир Путін не контролює свою армію, зовсім не контролює свої збройні сили, включаючи найманців ПВК "Вагнера", тому що вони б'ють ракетами по лідерах інших держав, які, до речі, після нас вирішили поїхати у ту державу… або ця людина неадекватна", — заявив Зеленський.

Він зауважив, що деякі його колеги постійно продовжують називати війну Росії проти України "кризою". Зокрема таку термінологію використовують і лідери держав Африки, які прибули до Києва в складі делегації.

Зеленський зауважив, що триває саме війна, яка створює різні кризи. Окрім зернової кризи, як сказав президент, Росія викрадає дітей, створює екоциди тощо.

"Ми у різних ситуаціях знаходимося і тому спілкуватися важливо, щоб дивитися на цю кризу, як на війну, як на великі страждання для нас та великі втрати", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, делегація лідерів країн Африки прибула до Києва з "пропозиціями для досягнення миру". З цього приводу Зеленський заявив, що дещо не розуміє дій колег: під час їхнього візиту Росія атакувала столицю України, але вони планують наступного дня відвідати країну, яка здійснила пуски ракет.