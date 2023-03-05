Резников рассказал, о чем его попросил Зеленский после ряда скандалов вокруг Минобороны

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что после ряда скандалов вокруг Минобороны президент Владимир Зеленский попросил его вернуться к реформам, отложенным из-за полномасштабного вторжения России.

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Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

"Он (Зеленский, – ред.) честно сказал: "Алексей, напряжение понятно, но реформы, о которых мы с тобой договаривались во время первой беседы (когда он предложил мне эту должность), никто не отменял. Ты оставил понятные приоритеты, но ты их слишком далеко отложил. Возвращайся к ним", – сказал министр.

По его мнению, Зеленский продолжает ему доверять, и он это "не просто видит, а чувствует".

"Мне всегда было с президентом комфортно и комфортно сейчас. У нас есть договоренность еще с февраля 2020 года, когда я получил предложение зайти на министерство реинтеграции, что я в команде, но так будет, пока нам обоим комфортно. Потеря доверия – это самое худшее, что может произойти. Нет смысла продолжать", - заверил Резников.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минобороны и анонсировал его "перезагрузку", а также создание общественного антикоррупционного совета при министерстве.

После скандала в Минобороны внутри ведомства провели кадровые изменения и даже планировали сменить главу ведомства. В частности, планировали Резникова перевести на должность министра по стратегическим отраслям промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, а генерал-майора Кирилла Буданова на место Резникова.

Но впоследствии он заявил, что откажется, если получит предложение о переводе. После чего замену министра обороны отложили.