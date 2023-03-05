Резніков розповів, про що його попросив Зеленський після низки скандалів навколо Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що після низки скандалів навколо Міноборони президент Володимир Зеленський попросив його повернутися до реформ, які були відкладені через повномасштабне вторгнення Росії.

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Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

"Він (Зеленський, – ред.) чесно сказав: "Олексію, напруження зрозуміле, але реформи, про які ми з тобою домовлялись під час першої бесіди (коли він запропонував мені цю посаду), ніхто не скасовував. Ти залишив зрозумілі пріоритети, але ти їх дуже далеко відклав. Повертайся до них", – сказав міністр.

На його думку, Зеленський продовжує йому довіряти і він це "не просто бачить, а відчуває".

"Мені завжди було з президентом комфортно і є комфортно. В нас є домовленість ще з лютого 2020 року, коли я отримав пропозицію зайти на міністерство реінтеграції, що я в команді, але так буде, поки нам обом комфортно. Втрата довіри – це найгірше, що може відбутись. Немає сенсу продовжувати", - запевнив Резніков.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони та анонсував його "перезавантаження", а також створення громадської антикорупційної ради при міністерстві.

Після скандалу у Міноборони всередині відомства провели кадрові зміни і навіть планували змінити очільника відомства. Зокрема, планували Резнікова перевести на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, а генерал-майора Кирила Буданова на місце Резнікова.

Але згодом він заявив, що відмовиться якщо отримає пропозицію про переведення. Після чого заміну міністра оборони відклали.