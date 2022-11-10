РФ понадобится не менее недели на вывод войск из Херсона - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что России потребуется минимум неделя, чтобы вывести свои войска из Херсона.

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Об этом Министр заявил в комментарии Reuters.

Он отметил, что у России есть 40 тысяч военных в Херсонской области, она все еще имеет силы в городе, вокруг города и на западном берегу Днепра.

"Не так просто вывести эти войска из Херсона за один-два дня. Как минимум (это займет) одну неделю", – сказал министр.

Резников подчеркнул, что такое отступление освободит силы с обеих сторон для борьбы в другом месте и предположил, что Россия может усилить свои подразделения в Запорожской области.

"Зима затормозит любую деятельность на поле боя для всех сторон... Это выгодно всем сторонам. Мы используем это время с максимальной отдачей для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и ротации, и хорошо их подготовим", - сказал министр.

Напомним, что 9 ноября руководство Министерства обороны России анонсировало вывод оккупационных сил из правобережной части Херсонской области, в том числе из областного центра.

По мнению президента США Джо Байдена, отступление оккупационной армии из Херсона на левый берег Днепра показало, что страна-агрессор РФ имеет реальные проблемы с вооруженными силами.

Отметим, президент Владимир Зеленский призывает к сдержанности по поводу последних новостей на фронте, указывая, что российская армия ниоткуда не идет без сопротивления, поэтому продвижение украинских войск должно быть осторожным и медленным.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), отход россиян с западного берега Днепра в Херсонской области вряд ли является ловушкой, которая должна заманить украинские войска в бой вблизи Херсона, как предполагают некоторые украинские и западные источники.