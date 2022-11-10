РФ знадобиться щонайменше тиждень на виведення військ із Херсона - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росії буде потрібно щонайменше тиждень, щоб вивести свої війська з Херсона.

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Про це Міністр заявив в коментарі Reuters.

Він зазначив, що Росія має 40 тисяч військових у Херсонській області, вона все ще має сили в місті, навколо міста та на західному березі Дніпра.

"Не так просто вивести ці війська з Херсона за один-два дні. Як мінімум (це займе) один тиждень", - сказав міністр.

Резніков наголосив, що такий відступ звільнить сили з обох сторін для боротьби в іншому місці і припустив, що Росія може посилити свої підрозділи в Запорізькій області.

"Зима загальмує будь-яку діяльність на полі бою для всіх сторін... Це вигідно всім сторонам. Ми використаємо цей час з максимальною віддачею для наших збройних сил, для перегрупування, для оновлення та для ротації, і добре їх підготуємо", - сказав міністр.

Нагадаємо, що 9 листопада керівництво Міністерства оборони Росії анонсувало виведення окупаційних сил з правобережної частини Херсонської області, зокрема з обласного центру.

На думку президента США Джо Байдена, відступ окупаційної армії з Херсона на лівий берег Дніпра показав, що країна-агресор РФ має реальні проблеми зі збройними силами.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський закликає до стриманості з приводу останніх новин на фронті, вказуючи, що російська армія нізвідки не йде без спротиву, тому просування українських військ має бути обережним і повільним.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), відхід росіян із західного берега Дніпра на Херсонщині навряд чи є пасткою, яка має заманити українські війська у бій поблизу Херсону, як припускають деякі українські та західні джерела.