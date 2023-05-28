РФ существенно снизила количество военных в Беларуси

Сейчас количество российских военных на территории Беларуси значительно меньше, чем было еще несколько месяцев назад.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что на территории Беларуси находится несколько тысяч российских военнослужащих.

"Сейчас количество российских военных на территории Беларуси значительно меньше, чем было еще несколько месяцев назад. Раньше их было около 10-11 тысяч, а сейчас всего несколько тысяч военнослужащих", - подчеркнул Демченко.

Он добавил, что Украина продолжает укреплять линию границ с Беларусью для оперативного реагирования на любые угрозы или попытки вторжения.

Кроме того, происходит минирование местности в направлении границы, чтобы не допустить прорыва военной техники.

Что касается ситуации на границе со страной-агрессором РФ, то она кардинально не изменилась, а захватчики ежедневно продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Напомним, недавно Украина вышла из двух межгосударственных документов по пограничному сотрудничеству с РФ и Беларусью.

Также Кабинет министров Украины недавно принял решение о безотлагательном строительстве фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях.

Украина уже давно строит стену на границе с Беларусью в Волынской области, а также работы ведутся в Житомирской области. Все 229 общих километров границы с республикой Беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь Украины.