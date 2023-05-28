РФ суттєво знизила кількість військових у Білорусі

Наразі кількість російських військових на території Білорусі значно менша, ніж була ще кілька місяців тому.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрй Демченко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на території Білорусі наразі перебуває кілька тисяч російських військовослужбовців.

"Зараз кількість російських військових на території Білорусі значно менша, ніж була ще кілька місяців тому. Раніше їх було близько10-11 тисяч, а наразі всього кілька тисяч військовослужбовців", - наголосив Демченко.

Він додав, що Україна продовжує укріплювати лінію кордонуз Білоруссю для оперативного реагування на будь-які загрози або спроби вторгнення.

Крім того, відбувається мінування місцевості у напрямку кордону, щоб не допустити прориву військової техніки.

Що стосується ситуації на кордоні з країною-агресором РФ, то вона кардинально не змінилася, а загарбники щоденно продовжують обстрілювати прикордоннні населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Нагадаємо, нещодавно Україна вийшла з двох міждержавних документів щодо прикордонного співробітництва з РФ та Білоруссю.

Також Кабінет міністрів України нещодавноухваливрішення щодо невідкладного будівництва фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях.

Україна вже давно будує стіну на кордоні з Білоруссю у Волинській області, також роботи ведуться у Житомирській області. Усі229 спільних кілометрів кордону з республікою Білорусьзміцнюютьсянастільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб України.