России понадобится около года для ремонта Крымского моста - британская разведка

Российская Федерация пытается отремонтировать Крымский мост, который существенно поврежден в результате взрыва 8 октября, но вряд ли переправа будет введена в эксплуатацию полностью до сентября 2023 года.

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Об этом 9 ноября сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на разведку.

Мост планировали закрыть для автомобилей, чтобы восстановить 64 метра пролета. Для восстановления поврежденных участков дороги нужно будет положить еще три пролета.

В Кремли утверждали, что эти дополнительные пролеты будут установлены до 20 декабря и что работы на другой проезжей части приведут к усложнению дорожного движения к марту 2023 года, но в британской разведке сомневаются в реалистичности таких терминов.

Движение по железной дороге также остается ограниченным. Сроки ремонтных работ зависят от погодных условий во время зимы.

"Атака на Крымский мост привела к перерыву материально-технического снабжения россиян в Крым и на юге материковой Украины, уменьшив способность России перемещать военную технику и войска в этот район по железной дороге или по автомобильной дороге", — подытожили в Минобороны.

Напомним, как ранее заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Крымский мост — самовольное строительство, которое Российская Федерация, согласно законам Украины, должна убрать за свой счет.

В свою очередь, Мининфраструктуры после деоккупации полуострова планирует демонтаж Крымского моста и строительство дорог, и быстрого железнодорожного сообщения материковой Украины с полуостровом.