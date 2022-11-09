Росії знадобиться близько року для ремонту Кримського мосту — британська розвідка

Російська Федерація намагається відремонтувати Кримський міст, який зазнав часткового руйнування в результаті вибуху 8 жовтня, але навряд чи переправа буде введена в експлуатацію повністю до вересня 2023 року.

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Про це 9 листопада повідомили в Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на розвідку.

Міст планували закрити для автомобілів 8 листопада, щоб відновити 64-метри прольоту. Для відновлення пошкоджених ділянок дороги потрібно буде покласти ще три прольоти.

В Кремлі стверджували, що ці додаткові прольоти будуть встановлені до 20 грудня, і що роботи на іншій проїжджій частині призведуть до ускладнення дорожнього руху до березня 2023 року, але в британській розвідці сумніваються в реалістичності таких термінів.

Рух залізницею також залишається обмеженим. Терміни виконання ремонтних робіт залежать від погодних умов під час зими.

"Атака на Кримський міст призвела до перерви матеріально-технічного постачання росіян у Крим та на півдні материкової України, зменшивши здатність Росії переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею або автомобільною дорогою", - підсумували в Міноборони.

Нагадаємо, як раніше заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, Кримський міст — самочинне будівництво, яке Російська Федерація, згідно з законами України, має прибрати за власний рахунок.

В свою чергу Мінінфраструктури після деокупації півострова планує демонтаж Кримського мосту та будівництво доріг, і швидкого залізничного сполучення материкової України з півостровом.