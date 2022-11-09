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Росії знадобиться близько року для ремонту Кримського мосту — британська розвідка
Російська Федерація намагається відремонтувати Кримський міст, який зазнав часткового руйнування в результаті вибуху 8 жовтня, але навряд чи переправа буде введена в експлуатацію повністю до вересня 2023 року.
Про це 9 листопада повідомили в Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на розвідку.
Міст планували закрити для автомобілів 8 листопада, щоб відновити 64-метри прольоту. Для відновлення пошкоджених ділянок дороги потрібно буде покласти ще три прольоти.
В Кремлі стверджували, що ці додаткові прольоти будуть встановлені до 20 грудня, і що роботи на іншій проїжджій частині призведуть до ускладнення дорожнього руху до березня 2023 року, але в британській розвідці сумніваються в реалістичності таких термінів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Рух залізницею також залишається обмеженим. Терміни виконання ремонтних робіт залежать від погодних умов під час зими.
"Атака на Кримський міст призвела до перерви матеріально-технічного постачання росіян у Крим та на півдні материкової України, зменшивши здатність Росії переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею або автомобільною дорогою", - підсумували в Міноборони.
Нагадаємо, як раніше заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, Кримський міст — самочинне будівництво, яке Російська Федерація, згідно з законами України, має прибрати за власний рахунок.
В свою чергу Мінінфраструктури після деокупації півострова планує демонтаж Кримського мосту та будівництво доріг, і швидкого залізничного сполучення материкової України з півостровом.