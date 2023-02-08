Россия не имеет достаточной боевой мощности для успешного контрнаступления, - ISW

Российское военное командование спешит приступить к широкомасштабной наступательной операции по захвату Донецкой области в нереалистичные сроки, но не имеет боевой мощи для этого.

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Об этом сообщает Инстиут изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на оценку разведки Великобритании о том, что Москва пыталась начать крупную наступательную операцию еще с начала января 2023 года, но смогла получить всего несколько сот метров территории за неделю.

Медленные темпы в ISW объясняют нехваткой боеприпасов в российской армии и нехваткой маневренных подразделений, необходимых для успешного и быстрого наступления.

Вместе с тем, Россия вряд ли сможет нарастить боевую мощь для существенного влияния на исход войны, в то время как военное командование продолжает требовать нереалистичного и масштабного продвижения.

"Российское руководство снова планирует решительное наступление на основе ошибочных предположений относительно своих военных возможностей и не имеет боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции", - подчеркнули в ISW.

Кроме того, эксперты объясняют, что наблюдали, как Кремль сигнализировал о подготовке к наступлению в начале 2023 года и пришли к выводу, что время и погода могут помешать стремительным и широкомасштабным продвижениям России, поскольку близится весна, во время которой маневренная война невозможна.

Кроме того, российское националистическое информационное пространство продолжает выражать беспокойство из-за несостоятельности России провести скорую и многоплановую решительную наступательную операцию в установленные сроки.

Один известный блоггер предупредил, что российские силы не должны попасть в ловушку, пытаясь начать многочисленные наступательные операции, как это было весной 2022 года, а сосредоточиться на постепенном продвижении, которое приведет к большим потерям среди украинских сил.

Блогер добавил, что российскому военному командованию следует поставить главной целью срыв материально-технического обеспечения ВСУ, а не фронтальный штурм.

Другой военный блоггер заявил, что России все еще нужно создать силы прорыва и отказаться от своей нынешней тактики запуска небольших локализованных наступательных действий, тратящих российские боевые действия на "захват полей".

Отметим, как считают аналитики Института изучения войны (ISW), Россия не продемонстрировала возможности провести несколько крупных наступательных операций. Поэтому россияне вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, но продолжат наступать на востоке Украины.

Кроме того, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин приказал своим оккупационным войскам захватить Донецкую и Луганскую области до марта 2023 года, но он снова переоценил возможности русской армии.

В ISW считают, что великое русское наступление, вероятно, преждевременно завершится во время апрельского весеннего сезона дождей (если не раньше), прежде чем будут достигнуты значительные операционные эффекты.