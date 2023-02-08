Росія не має бойової спроможності для потужного контрнаступу, - ISW

Російське військове командування поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію з захоплення Донецької області в нереалістичні терміни, але немає бойової потужності для цього.

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Про це повідомляє Інстиут вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на оцінку розвідки Великої Британії про те, що Москва намагалася розпочати велику наступальну операцію ще з початку січня 2023 року, та натомість змогла отримати лише кількасот метрів території на тиждень.

Повільні темпи в ISW пояснюють нестачею боєприпасів у російській армії і браком маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу.

Водночас Росія навряд чи зможе наростити бойову міць для суттєвого впливу на результат війни, у той час як військове командування продовжує вимагати нереалістичного та масштабного просування.

"Російське керівництво знову планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо своїх військових можливостей і не має бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції", – підкреслили в ISW.

Крім того, експерти пояснюють, що спостерігали, як Кремль сигналізував про підготовку до наступу на початку 2023 року та дійшли висновку, що час і погода можуть перешкодити стрімким і широкомасштабним просуванням Росії, оскільки наближається весна, під час якої маневрена війна неможлива.

Крім того, російський націоналістичний інформаційний простір продовжує висловлювати занепокоєння через неспроможність Росії провести швидку та багатопланову рішучу наступальну операцію у встановлений термін.

Один відомий блогер попередив, що російські сили не повинні потрапити в пастку, намагаючись розпочати численні наступальні операції, як це було навесні 2022 року, а натомість зосередитися на поступовому просуванні, яке призведе до великих втрат серед українських сил.

Блогер додав, що російському військовому командуванню слід поставити на перше місце втомлення українських сил і зрив їх матеріально-технічного забезпечення, а не фронтальний штурм.

Інший військовий блогер заявив, що Росії все ще потрібно створити сили прориву та відмовитися від своєї нинішньої тактики запуску невеликих локалізованих наступальних дій, які марнують російські бойові дії на "захоплення полів".

Зазначимо, як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW),Росія не продемонструвала спроможності провести кілька великих наступальних операцій. Тому росіяни наврядчи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, але продовжать наступати на сході України.

Крім того, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін наказав своїм окупаційним військам захопити Донецьку та Луганську області до березня 2023 року, але він знову переоцінив можливості російської армії.

В ISW вважають, що великий російський наступ, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто значних операційних ефектів.