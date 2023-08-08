Саммит в Джидде показал трещины в отношениях России и Китая, – ISW

Саммит в Джидде в Саудовской Аравии показал очевидное усиление разногласий между Китаем и Россией в вопросе урегулирования полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что издание Financial Times сообщило, что китайские представители на встрече были "конструктивными" и "стремились показать, что Китай – это не Россия".

Кроме того, Financial Times процитировало одного европейского дипломата, присутствовавшего на переговорах, который сказал, что "простое присутствие Китая свидетельствует о том, что Россия становится все более изолированной".

Также китайская делегация выразила готовность принять участие в следующей встрече, формат которой, вероятно, также будет исключать Россию.

В ISW отмечают, что российский инсайдерский источник утверждал, что РФ отклонила мирный план Китая по войне в Украине с 12 пунктов от февраля 2023 года (который китайская делегация повторно представила во время переговоров в Саудовской Аравии) и, что некоторые китайские элиты тайно выражают недовольство действиями российского руководства по мирному урегулированию войны в Украине.

"Результаты переговоров в Саудовской Аравии и инсайдерские обвинения, если они соответствуют действительности, согласуются с предварительными оценками ISW о том, что Китай не полностью согласен с Россией в вопросе Украины и что отношения Москвы и Пекина не являются "безграничным партнерством", как того хочет Кремль" ", – подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что украинская делегация на переговорах в Саудовской Аравии представила мирный план из 10 пунктов, который, как сообщается, включал призывы к глобальной продовольственной безопасности, ядерной безопасности, экологической безопасности, гуманитарной помощи и освобождению пленных.

Представитель российского МИД Мария Захарова предсказуемо отреагировала на украинский мирный план, назвав его "бессмысленным ультиматумом, направленным на затягивание боевых действий".

"Таким образом Захарова повторила давний российский информационный нарратив, абсурдно утверждающий, что Россия, в отличие от Украины, "всегда была и будет оставаться открытой для дипломатического решения" войны в Украине", - заключают аналитики.

Саммит по Украине в Джидде

В эти выходные 5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры о путях прекращения войны в Украине.

В саммите приняли участие высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран.

При этом представителей России на саммит не пригласили, но Кремль заявил, что будет наблюдать за встречей.

Китай, который имеет крепкие связи с Россией и отвергает призывы осудить Москву, отправил на саммит специального представителя по Евразии Ли Хуэя, который 16-17 мая посетил Украину.

Саудовская Аравия как место встречи была выбрана для того, чтобы попытаться заставить ведущие страны мира, которые до сих пор придерживаются нейтралитета, поддержать именно украинские принципы завершения войны.

Участники договорились создать рабочие группы по темам мирного плана президента Украины Владимира Зеленского по 10 пунктам.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил в воскресенье, что переговоры были положительными.