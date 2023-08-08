Саміт у Джидді показав тріщини у відносинах Росії та Китаю, – ISW

Саміт у Джидді в Саудівській Аравії показав очевидне посилення розбіжностей між Китаєм та Росією у питанні врегулювання повномасштабної війни РФ проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що видання Financial Times повідомило, що китайські представники на зустрічі були "конструктивними" і "прагнули показати, що Китай – це не Росія".

Крім того, Financial Times процитувало одного європейського дипломата, присутнього на переговорах, який сказав, що "проста присутність Китаю свідчить про те, що Росія стає все більше ізольованою.

Також китайська делегація висловила готовність взяти участь у наступній подібній зустрічі, формат якої, ймовірно, також виключатиме Росію.

В ISW зауважують, що російське інсайдерське джерело стверджувало, що РФ відхилила мирний план Китаю щодо війни в Україні з 12 пунктів від лютого 2023 року (який китайська делегація повторно представила під час переговорів у Саудівській Аравії) і, що деякі китайські еліти таємно висловлюють своє невдоволення діями російського керівництва щодо мирного врегулювання війни в Україні.

"Результати переговорів в Саудівській Аравії та інсайдерські звинувачення, якщо вони відповідають дійсності, узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не повністю погоджується з Росією в питанні України та що відносини Москви й Пекіна не є "безмежним партнерством", як того хоче Кремль", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що українська делегація на переговорах у Саудівській Аравії представила мирний план із 10 пунктів, який, як повідомляється, включав заклики до глобальної продовольчої безпеки, ядерної безпеки, екологічної безпеки, гуманітарної допомоги та звільнення полонених.

Речниця російського МЗС Марія Захарова передбачувано відреагувала на український мирний план, назвавши його «безглуздим ультиматумом, який спрямований на затягування бойових дій».

"Таким чином Захарова повторила давній російський інформаційний наратив, який абсурдно стверджує, що Росія, на відміну від України, « завжди була і залишатиметься відкритою для дипломатичного вирішення» війни в Україні", - підсумовують аналітики.

Саміт щодо України у Джидді

Цими вихідними 5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори щодо шляхів припинення війни в Україні.

У саміті взяли участь високопоставлені чиновники з приблизно 40 країн.

При цьому, представників Росії на саміт не запросили, але Кремль заявив, що спостерігатиме за зустріччю.

Китай, який має міцні зв'язки з Росією та відкидає заклики засудити Москву, відправив на саміт спеціального представника з питань Євразії Лі Хуея, котрий 16-17 травня відвідав Україну.

Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни.

Учасники домовилися створити робочі групи за темами мирного плану президента України Володимира Зеленського з 10 пунктів.

Глава офісу Зеленського Андрій Єрмак заявив у неділю, що переговори були позитивними.