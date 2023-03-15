Сенаторы США давят на главу Пентагона относительно отправки F-16 в Украину - Politico

Группа сенаторов США от обеих партий давят на главу Пентагона с требованием предоставить больше информации о том, что нужно для отправки истребителей F-16 в Украину.

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Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо восьми сенаторов к министру обороны Ллойду Остину.

Сенаторы заявляют, что война между Россией и Украиной "находится на критическом этапе" и утверждают, что истребители F-16 могут дать Киеву преимущество.

"После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работающими в поддержку Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США должны внимательно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16… Это была бы значительная помощь, которая могла бы изменить правила игры на поле боя", - отмечают сенаторы.

Они просят Остина дать им до 19 марта оценку ряда факторов, необходимых для успешной передачи F-16 Украине.

Среди вопросов, поставленных законодателями, - насколько высоко украинские чиновники оценивают истребители, когда делают запросы на оружие, и откуда могут быть получены истребители F-16 в случае одобрения отправки - из нового производства или из имеющихся запасов. Они также интересовались оценкой военных по поводу влияния F-16 на войну и того, как быстро украинские пилоты смогут научиться управлять истребителями.

Сенаторы также приветствовали сообщения о том, что два украинских пилота прибыли в США для оценки навыков ведении боевых действий и назвали "критическим шагом в определении" их готовности к полетам на F-16.

Ранее Politico писало, что американские конгрессмены обратились к Байдену с призывом отправить F-16 в Украину. Однако в Белом доме выступили в защиту позиции президента США не предоставлять эти самолеты.

В то же время команда президента Украины Владимира Зеленского работает над разблокировкой решения стран-партнеров о передаче ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. В Минобороны Украины уверены, что ВСУ все же получат самолеты-истребители от партнеров.