Сенатори США тиснуть на очільника Пентагону щодо відправки F-16 в Україну - Politico

Група сенаторів США від обох партій тисне на голову Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україну.

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Про це повідомляє Politico з посиланням на лист восьми сенаторів до міністра оборони Ллойда Остіна.

Сенатори заявляють, що війна між Росією та Україною наразі "перебуває на критичному етапі" і стверджують, що винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу.

"Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що США повинні уважно розглянути питання про надання Україні літаків F-16… Це була б значна допомога, яка могла б змінити правила гри на полі бою", - зазначають сенатори.

Вони просять Остіна надати їм до 19 березня оцінку низки факторів, необхідних для успішної передачі F-16 Україні.

Серед запитань, які поставили законодавці, - наскільки високо українські посадовці оцінюють винищувачі, коли роблять запити на зброю, і звідки можуть бути отримані винищувачі F-16 у разі схвалення відправки - з нового виробництва або з наявних запасів. Вони також цікавилися оцінкою військових щодо впливу F-16 на війну і того, як швидко українські пілоти зможуть навчитися керувати винищувачами.

Сенатори також привітали повідомлення про те, що двоє українських пілотів прибули до США для оцінки навичок ведення бойових дій і назвали "критичним кроком у визначенні" їхньої готовності до польотів на F-16.

Раніше Politico писало, що американські конгресмени звернулися до Байдена з закликом відправити F-16 в Україну. Однак у Білому домі виступили на захист позиції президента США не надавати ці літаки.

Водночас команда президента України Володимира Зеленського працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків. У Міноборони України впевнені, що ЗСУ все ж отримають літаки-винищувачі від партнерів.