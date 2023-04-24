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Скандальные слова посла Китая: в Чехии ожидают реакцию от руководства дипломата
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский ожидает, что официальный Пекин отграничится от заявления китайского посла о том, что бывшие советские республики "не имеют эффективного статуса в международном плане". Об этом сообщил сам Липавский.
По его словам, китайский дипломат фактически подверг сомнению суверенитет ряда государств: от стран Балтии до Центральной Азии.
"Посол проявил либо шокирующую некомпетентность, либо крайне опасную позицию, противоречащую принципам международного права. Ожидаю, что его высшее руководство дистанцируется от этих неприемлемых заявлений", – высказался министр.
Напомним, заявлением по поводу постсоветских стран отметился посол КНР во Франции Лю Шэй. Также он назвал Крым "изначально российским".Подписывайтесь на наш YouTube канал
На это отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко: он сказал, что такие заявления противоречат позиции Китая относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН.
В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал слова китайского дипломата по Крыму абсурдными.
Реакция последовала и от представителей Европейского союза. В частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает слова посла неприемлемыми. А несколько десятков депутатов Европарламента призвали Францию объявить дипломата персоной нон грата.