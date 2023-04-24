Скандальные слова посла Китая: в Чехии ожидают реакцию от руководства дипломата

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский ожидает, что официальный Пекин отграничится от заявления китайского посла о том, что бывшие советские республики "не имеют эффективного статуса в международном плане". Об этом сообщил сам Липавский.

По его словам, китайский дипломат фактически подверг сомнению суверенитет ряда государств: от стран Балтии до Центральной Азии.

"Посол проявил либо шокирующую некомпетентность, либо крайне опасную позицию, противоречащую принципам международного права. Ожидаю, что его высшее руководство дистанцируется от этих неприемлемых заявлений", – высказался министр.

Напомним, заявлением по поводу постсоветских стран отметился посол КНР во Франции Лю Шэй. Также он назвал Крым "изначально российским".

На это отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко: он сказал, что такие заявления противоречат позиции Китая относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал слова китайского дипломата по Крыму абсурдными.

Реакция последовала и от представителей Европейского союза. В частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает слова посла неприемлемыми. А несколько десятков депутатов Европарламента призвали Францию объявить дипломата персоной нон грата.