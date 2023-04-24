Скандальні слова посла Китаю: у Чехії чекають реакції від керівництва дипломата

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський очікує, що офіційний Пекін відмежується від заяви китайського посла щодо того, що колишні радянські республіки "не мають ефективного статусу в міжнародному плані". Про це повідомив сам Ліпавський.

За його словами, китайський дипломат фактично поставив під сумнів суверенітет низки держав: від країн Балтії до Центральної Азії.

"Посол проявив або шокуючу некомпетентність, або вкрай небезпечну позицію, що суперечить засадам міжнародного права. Очікую, що його вище керівництво дистанціюється від цих неприйнятних заяв", – висловився міністр.

Нагадаємо, заявою щодо пострадянських країн відзначився посол КНР у Франції Лю Шей. Також він назвав Крим "початково російським".

На це відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко: він сказав, що такі заяви суперечать позиції Китаю щодо зусиль для відновлення миру в Україні на основі міжнародного права й цілей та принципів Статуту ООН.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав слова китайського дипломата щодо Криму абсурдними.

Реакція послідувала і від представників Європейського Союзу. Зокрема, очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає слова посла неприйнятними. А кілька десятків депутатів Європарламенту закликали Францію оголосити дипломата персоною нон ґрата.