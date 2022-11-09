"Слуги народа" предлагают Раде признать независимость Татарстана

Пять депутатов Верховной Рады предлагают парламенту принять постановление о признании государственного суверенитета и независимости Татарстана. Соответствующий проект документа №8195 они внесли 9 ноября.

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Авторами документа являются нардепы Олег Дунда, Георгий Мазурашу, Мария Мезенцева, Виталий Безгин (все – из фракции "Слуга народа") и Юлия Клименко ("Голос"). Однако его текст на сайте парламента пока отсутствует.

Отметим, однако, что такого государственного образования, претендующего на независимость, на данный момент не существует. Республика Татарстан является одним из субъектов Российской Федерации, к тому же не имеющим выхода к ее государственным границам.

Напомним при этом, что 6 октября Рада признала группу островов, которые Япония называет Северными территориями (Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова Хабомаи) оккупированными Советским союзом и продолжающими находиться под оккупацией со стороны России.

7 октября президент Владимир Зеленский издал указ №692, которым закрепил официальное признание Украиной принадлежности к Японии упомянутых островов. Фактически же они относятся к Сахалинской области России, что до этого Украина никогда не оспаривала.

В сентябре в Раду был также внесен нардепом Алексеем Гончаренко ("Европейская солидарность") проект постановления о признании как независимого и суверенного государства несуществующей ныне Чеченской Республики Ичкерия - сепаратистского образования, которое претендовало на территорию нынешней Чеченской Республики и было де-факто ликвидировано в результате войн из РФ.

Рада его так и не рассмотрела, однако 18 октября поддержала другое постановление, которым заявила о "непризнании оккупации РФ территории ЧРИ" и о том, что "считает существующий там режим оккупационным и нелегитимным". До этого Украина также не возражала против нахождения Чечни в составе РФ.

При этом тот же Гончаренко еще в августе предложил Раде признать государственный суверенитет и независимость Республики Косово, провозглашенные в 2008 году Временными институтами самоуправления в Косово - государственным образованием, созданным под протекторатом ООН после вывода из региона по результату войны силовых структур тогдашней Союзной Республики Югославия.

Напомним также, что проект постановления о независимости Татарстана был внесен почти сразу после решения от 7 ноября об отчуждении государством компании "Укртатнафта", созданной на базе Кременчугского нефтеперерабатывающего завода еще в конце 1994 года согласно указам президента Украины Леонида Кучмы и президента Татарстана Ментимера Шаймиева.

По состоянию на 2007 год 18,3% "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", 28,8% – Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана, а еще 8,6% акций – непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а у предприятия появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В свою очередь в 2019 году международный арбитраж признал Минземимущества Татарстана инвестором в рамках инициированного последним в 2016 году спора на 300 миллионов долларов из-за потери им 28,8% "Укртатнафты". Украина это решение обжаловала.

До этого, еще в 2014 году Украина проиграла международный арбитраж, инициированный в 2008 году "Татнефтью" в связи с потерей ею инвестиций в "Укртатнафту". Арбитраж обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере 112 миллионов долларов и проценты (по состоянию на 2021 год сообщалось об общей сумме в 173 миллиона долларов). Отметим при этом, что главой совета директоров "Татнефти" является действующий президент Татарстана Рустам Минниханов.

Источник фото: ua.depositphotos.com