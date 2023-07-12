США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Президент США Джо Байден и лидеры НАТО единогласно согласились направить Украине новый крупный пакет военной помощи. Объявление будет сделано после завершения саммита НАТО.

Об этом пишет CNN, со ссылкой на директор Совета национальной безопасности по вопросам Европы Аманду Слоут.

По ее словам, альянс также проведет учредительное заседание Совета Украина-НАТО перед встречей Байдена с Зеленским, в повестке которого будет долгосрочная поддержка Украины.

Она добавила, что позже в среду Байден выступит с большой речью о внешней политике, размышляя о силе и могуществе альянса НАТО.

Слоут отказалась предоставить дополнительные подробности.

Также Байден и лидеры G7 собираются сделать заявление об усилении военного потенциала Украины и предложить дополнительную помощь.

"Соединенные Штаты вместе с лидерами G7 объявят о нашем намерении помочь Украине создать армию, способную защитить себя и сдержать наступление в будущем", — заявила Слоут.

По ее словам, состоятся "долгосрочные инвестиции в будущие силы Украины", направленные на обеспечение устойчивых боевых сил, способных защитить Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.

Кроме того, союзники помогут Украине построить сильную и стабильную экономику и программу реформ для дальнейшего продвижения евроатлантических стремлений Украины.

Что известно о военной поддержке Украины на саммите НАТО

По прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова поставить Украине ракеты большой дальности (250 км) Scalp.

"Мы решили доставить в Украину новые ракеты, способные наносить дальние удары. Я думаю, что сегодня нам важно прислать месседж поддержки Украине, единству НАТО", - сказал Макрон.

Позже стало известно, что об очередной помощи стоимостью в рекордные 700 млн евро объявила Германия. Федеральное правительство подготовило очередной пакет оружия для Украины. Планируется поставка зенитных установок, боевых машин пехоты, боеприпасов и беспилотников.

Этой помощью Германия хочет продемонстрировать, что остается среди стран, оказывающих Украине наибольшую поддержку.

Великобритания также выделила новый пакет военной помощи для Украины. Это 65 млн. долларов для ремонта техники и создания военного реабилитационного центра.

Предполагается, что все члены G7 подпишут общую декларацию, в которой будет определено, как союзники будут поддерживать Украину в течение следующих лет для окончания войны.