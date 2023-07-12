США анонсували новий пакет військової допомоги для України

Президент США Джо Байден і лідери НАТО одноголосно погодилися надіслати Україні новий великий пакет військової допомоги. Оголошення про це буде зроблено після завершення саміту НАТО.

Про це пише CNN, з посиланням на директорку Ради національної безпеки з питань Європи Аманду Слоут.

За її словами, альянс також проведе установче засідання Ради Україна-НАТО перед зустріччю Байдена з Зеленським, на порядку денному якого буде довгострокова підтримка України.

Вона додала, що пізніше в середу Байден виступить з великою промовою про зовнішню політику, розмірковуючи про силу та могутність альянсу НАТО.

Слоут відмовилася надати додаткові подробиці.

Також Байден і лідери G7 збираються зробити заяву, про посилення військового потенціалу України та запропонувати додаткову допомогу.

"Сполучені Штати разом з лідерами G7 оголосить про наш намір допомогти Україні створити армію, здатну захистити себе та стримати наступ у майбутньому", — заявила Слоут.

За її словами, відбудуться "довгострокові інвестиції в майбутні сили України", спрямовані на забезпечення в Україні стійких бойових сил, здатних захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому.

Окрім цього, союзники допоможуть Україні побудувати сильну та стабільну економіку і програма реформ для подальшого просування євроатлантичних прагнень України.

Що відомо про військову підтримку України на саміті НАТО

Після прибуття на саміт НАТО у Вільнюсі Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція готова поставити Україні ракети великої дальності (250 км) Scalp.

"Ми вирішили доставити в Україну нові ракети, здатні наносити далекі удари. Я думаю, що сьогодні для нас важливо надіслати меседж підтримки Україні, єдності НАТО", - сказав Макрон.

Пізніше стало відомо, що про чергову допомогу, вартістю в рекордні 700 млн євро, оголосила Німеччина. Федеральний уряд підготував черговий пакет зброї для України. Планується поставка зенітних установок, бойових машин піхоти, боєприпасів і безпілотників.

Цією допомогою Німеччина хоче продемонструвати, що залишається серед країн, які надають Україні найбільшу підтримку.

Велика Британія також виділила новий пакет військової допомоги для України. Це 65 млн доларів для ремонту техніки та створення військового реабілітаційного центру.

Передбачається, що всі члени G7 підпишуть спільну декларацію, у якій буде визначено, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років для закінчення війни.