Президент США Джо Байден призвал мировых лидеров поддержать Украину в ее борьбе за изгнание российских войск, но союзники Киева заявили, что теперь они ожидают, что война будет длиться долгие годы.

Об этом пишет Вloomberg.

Такое заявление Байдена прозвучало на фоне растущего напряжения в США по стоимости поддержки Украины в войне и увеличению давления со стороны крупных развивающихся стран относительно быстрого прекращения конфликта.

Высокопоставленный чиновник из "Большой семерки" сказал, что война может продолжаться еще шесть-семь лет и что союзникам необходимо пересмотреть финансирование, чтобы продолжать поддерживать Киев в столь длительном конфликте.

Издание пишет, что союзники Украины пришли к такому выводу из-за медленного прогресса в контрнаступлении.

"Это будет нелегко. Это оказывает большое давление на общество, на правительства из-за различных выборов в Европе. Но имея эту среднесрочную стратегию долгосрочной поддержки Украины, это в конечном счете поможет нам добиться успеха", – сказал в интервью министр иностранных дел Чехии Ян Липавски.

Отмечается, что в таком случае Украина столкнется с растущими вызовами из-за недостаточных поставок оружия с Запада и увеличения потерь живой силы.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке выступил с поддержкой продолжения военных усилий и планирует сделать это в Вашингтоне.

Однако, издание пишет, что ввиду десятков миллиардов долларов, которые США выделяют на оружие, обучение и другую помощь Украине, Зеленский, вероятно, столкнется с более жесткой аудиторией.

В то же время в Конгрессе растет количество тех, кто недоволен такой поддержкой Украины и несколько кандидатов от Республиканской партии призвали сократить обязательства. Кроме того, Украина и ее союзники мало продвинулись в привлечении в свою пользу стран Глобального Юга, поскольку большинство из них настаивают на мирных переговорах.

Президент России Владимир Путин считает, что у Запада не хватит сил, чтобы продолжать поддерживать Киев в продолжительной войне, заявил высокопоставленный чиновник США.

Однако в США считают, что соглашение о прекращении огня, которое принимает фактическую аннексию Россией 17% территории Украины, неприемлемо и Кремль должен освободить все оккупированные украинские земли.