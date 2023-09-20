США та G7 очікують, що війна в Україні затягнеться на роки - Вloomberg

Президент США Джо Байден закликав світових лідерів підтримати Україну в її боротьбі за вигнання російських військ, але союзники Києва заявили, що тепер вони очікують, що війна триватиме довгі роки.

Про це пише Вloomberg.

Така заява Байдена прозвучала на тлі зростаючої напруги у США щодо вартості підтримки України у війні та збільшення тиску з боку великих країн, що розвиваються, щодо швидкого припинення конфлікту.

Високопоставлений чиновник з "Великої сімки" сказав, що війна може тривати ще шість-сім років і що союзникам необхідно переглянути фінансування, щоб продовжувати підтримувати Київ у такому тривалому конфлікті.

Видання пише, що союзники України прийшли до такого висновку через повільний прогрес у контрнаступі.

"Це буде нелегко. Це чинить великий тиск на суспільство, на уряди через різні вибори в Європі. Але маючи цю середньострокову стратегію довгострокової підтримки України, це зрештою допоможе нам досягти успіху", – сказав в інтерв’ю міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі .

Зазначається, що в такому випадку Україна зіткнеться зі зростаючими викликами через недостатні постачання зброї із Заходу та збільшення втрат живої сили.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок на Генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку виступив із підтримкою продовження військових зусиль і планує зробити це ж у Вашингтоні.

Проте, видання пише, що зважаючи на десятки мільярдів доларів, які США виділяють на зброю, навчання та іншу допомогу Україні, Зеленський, ймовірно, зіткнеться з більш жорсткою аудиторією.

В той же час, у Конгресі зростає кількість тих, хто невдоволений такою підтримкою України і кілька кандидатів від Республіканської партії закликали скоротити зобов’язання. Окрім цього, Україна та її союзники мало просунулися в залученні на свою користь країн Глобального Півдня, оскільки більшість з них наполягають на мирних переговорах.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що у Заходу не вистачить сил, щоб продовжувати підтримувати Київ у довготривалій війні, заявив високопоставлений чиновник США.

Проте у США вважають, що угода про припинення вогню, яка приймає фактичну анексію Росією 17% території України, є неприйнятною і Кремль повинен звільнити всі окуповані українські землі.