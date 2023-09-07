США передадут Украине военной помощи еще на $600 миллионов: что именно

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в сфере безопасности на общую сумму до 600 миллионов долларов, призванном удовлетворить потребности Украины в рамках боевых действиях, говорится в сообщении ведомства.

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"Этот пакет в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворению насущных потребностей Украины путем выделения критически важных возможностей в краткосрочной перспективе, а также создания прочного потенциала Вооруженных сил Украины для защиты своей территории и сдерживания российской агрессии в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказано в нем.

В частности, анонсирована передача оборудования для поддержки и интеграции систем противовоздушной обороны Украины, дополнительных боеприпасов для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийских снарядов калибра 105 мм, средств радиоэлектронной и противорадиоэлектронной борьбы.

Также в пакет помощи входят подрывные боеприпасы для расчистки препятствий, техника для разминирования, учебное оборудование, а также услуги по техническому обслуживанию.

Как заверили в Пентагоне, США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее неотложных боевых потребностей и долгосрочных потребностей в сфере безопасности.

При этом в данном случае речь идет о начале процесса заключения контрактов на закупку перечисленного для нужд Украины у промышленности или партнеров США, а не выделении вооружений по решению администрации президента из уже имеющегося в запасе Минобороны.

В рамках последнего механизма, напомним, США уже 46 раз с августа 2021 года сообщали о выделении военной помощи Украине, в том числе накануне был анонсирован относительно небольшой пакет помощи на 175 миллионов долларов, тоже включающий оборудование для ПВО и дополнительные боеприпасы HIMARS. Среди прочего, США впервые решили передать Украине и танковые снаряды с обедненным ураном.

Отметим также, что как 6, так и 7 сентября в Украине с визитом находился государственный секретарь США Энтони Блинкен. После встречи с руководством Украины его ведомство объявило, что помимо упомянутого пакета текущей военной помощи, США окажут помощь еще примерно на 900 миллионов долларов, в том числе на разминирование, гуманитарную помощь и борьбу с коррупцией.