США передадуть Україні військову допомогу ще на $600 мільйонів: що саме

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки на загальну суму до 600 мільйонів доларів, покликаний задовольнити потреби України в рамках бойових дій, йдеться у повідомленні відомства.

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"Цей пакет у рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI) наголошує на незмінній прихильності США до задоволення насущних потреб України шляхом виділення критично важливих можливостей у короткостроковій перспективі, а також створення міцного потенціалу Збройних сил України для захисту своєї території та стримування російської агресії в середньостроковій та довготривалій перспективі", - сказано у ньому.

Зокрема, анонсовано передачу обладнання для підтримки та інтеграції систем протиповітряної оборони України, додаткових боєприпасів для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійських снарядів калібру 105 мм, засобів радіоелектронної та протирадіоелектронної боротьби.

Також у пакет допомоги входять підривні боєприпаси для розчищення перешкод, техніка для розмінування, навчальне обладнання та послуги з технічного обслуговування.

Як запевнили у Пентагоні, США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, аби надати Україні можливості для задоволення її невідкладних бойових потреб та довгострокових потреб у сфері безпеки.

Однак у цьому випадку йдеться про початок процесу укладання контрактів на закупівлю перерахованого для потреб України в промисловості або партнерів США, а не про виділення озброєнь за рішенням адміністрації президента з наявних запасів Міноборони.

У рамках останнього механізму, нагадаємо, США вже 46 разів із серпня 2021 року повідомляли про виділення військової допомоги Україні, зокрема напередодні було анонсовано відносно невеликий пакет на 175 мільйонів доларів, що теж включає обладнання для ППО та додаткові боєприпаси HIMARS. Серед іншого, США вперше вирішили передати Україні та танкові снаряди із збідненим ураном.

Зазначимо також, що як 6, так і 7 вересня в Україні з візитом перебував державний секретар США Ентоні Блінкен. Після зустрічі з керівництвом України його відомство оголосило, що окрім згаданого пакету поточної військової допомоги, США нададуть допомогу й ще приблизно на 900 мільйонів доларів, у тому числі на розмінування, гуманітарні потреби та боротьбу з корупцією.