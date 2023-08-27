Стало опасно. В Крыму провалился курортный сезон, — CNN

Оккупанты в Крыму теряют контроль над ситуацией на полуострове и не могут обеспечить безопасность даже для себя. Поэтому курортный сезон там фактически провалился.

Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на специалистов, работавших в сфере туризма в Крыму.

Экономика Крыма зависит от туристической отрасли. Оккупационная администрация пытается поощрять россиян приезжать на полуостров, несмотря на ситуацию с безопасностью. В свою очередь туроператоры предлагают скидки на путевки, бесплатные услуги и другие бонусы.

Однако из-за падения спроса цены на гостиницы в Крыму в этом летнем сезоне снизились на 30% по сравнению с 2022 годом. С середины лета в Крыму количество туристов сократилось на 45% по сравнению с первой половиной месяца.

Одна из россиянок рассказала CNN, что во время пребывания в Крыму ее "смущали" взрывы и в целом "время проведенное там, не понравилось". К тому же остров заполонила военная техника.

Напомним, в июле начальник ГУР Кирилл Буданов заверил, что освобождение Крыма от российских оккупантов должно произойти "скоро". Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может достаточно быстро реинтегрировать Крым и ответные шаги сейчас как раз готовятся.

Впоследствии, 24 августа, в рамках операции в Крыму украинские спецподразделения высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. На полуострове снова взвился украинский флаг.