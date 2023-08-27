Стало небезпечно. В Криму провалився курортний сезон, — CNN

Окупанти в Криму втрачають контроль над ситуацією на півострові та не можуть гарантувати безпеку навіть для себе. Тому цьогоріч курортний сезон там фактично провалився.

Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на фахівців, що працювали в сфері туризму в Криму.

Економіка Криму залежна від туристичної галузі. Окупаційна адмінітрація намагається заохочувати росіян приїздити на півострів, незважаючи на ситуацію з безпекою. Своєю чергою туроператори пропонують знижки на путівки, безкоштовні послуги та інші бонуси.

Проте через падіння попиту ціни на готелі в Криму цього літнього сезону знизилися на 30% порівняно з 2022 роком. З середини літа в Криму кількість туристів скоротилася на 45% порівняно з першою половиною місяця.

Одна з росіянок розповіла CNN, що під час перебування в Криму її бентежили вибухи і загалом "час проведений там, не сподобався". До того ж півострів заполонила військова техніка.

Нагадаємо, в липні начальник ГУР Кирило Буданов запевняв, що звільнення Криму від російських окупантів має відбутися "скоро". Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може досить швидко реінтегрувати Крим, і відповідні кроки зараз якраз готуються.

Згодом, 24 серпня, у рамках операції в Криму українські спецпідрозділи висадилися на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. На півострові знову замайорів український прапор.