Токаев набрал 80% голосов на внеочередных выборах президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касим Жомарт Токаев набрал 81,3% голосов избирателей на внеочередных президентских выборах.

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Об этом сообщает Tengrinews.kz.

В Центральной избирательной комиссии Казахстана в понедельник объявили предварительные итоги голосования на выборах президента страны, согласно которым побеждает с большим отрывом от соперников действующий президент Касим-Жомарт Токаев.

Глава ЦИК Нурлан Абдиров заявил, что участие в голосовании приняли почти 70% избирателей, то есть 8,3 миллиона человек. Из них около 6,5 миллионов проголосовали за действующего президента.

Ближайший преследователь Токаева – Жигули Дайрабаев – набрал 271641 голос (3,42%).

По предварительным итогам кандидаты набрали:

Каракат Абден – 206 206 голосов, или 2,60 процента;

Нурлан Ауэсбаев – 176 116 голосов, или 2,22 процента;

Жигули Дайрабаев – 271 641 голос, или 3,42 процента;

Мейрам Кажикен – 200 907 голосов, или 2,53 процента;

Касим-Жомарт Токаев – 6 456 392 голоса, или 81,31 процента;

Салтанат Турсинбекова – 168 731 голос, или 2,12 процента голосов



Отметим, что выборы президента Казахстана должны были состояться в 2024 году, а парламентские - в 2025 году. Но 1 сентября Токаев объявил досрочные президентские выборы. При этом он предложил установить срок президентских полномочий на 7 лет без права переизбрания.

У переизбранного лидера Казахстана постепенно формируется позиция по поводу российско-украинской войны. В частности, президент Токаев заявил, что его страна не будет признавать так называемые "Л/ДНР". Кроме того, Казахстан не будет нарушать западные санкции против России.

Следует напомнить также, что после вторжения России в Украину Казахстан сделал выводы относительно граничащей страны-агрессора и взялся за усиление обороноспособности государства. В частности, Казахстан увеличил собственный оборонный бюджет на 441 миллиард тенге (918 миллионов долларов).