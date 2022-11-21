Токаєв набрав 80% голосів на позачергових виборах президента Казахстану

Діючий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв набрав 81,3% голосів виборців на позачергових президентських виборах.

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Про це повідомляє Tengrinews.kz.

Зазначається, що у Центральній виборчій комісії Казахстану в понеділок оголосили попередні підсумки голосування на виборах президента країни, згідно з якими перемагає з великим відривом від суперників чинний президент Касим-Жомарт Токаєв.

Голова ЦВК Нурлан Абдіров заявив, що участь у голосуванні взяли майже 70% виборців, тобто 8,3 мільйонів осіб. Із них близько 6,5 мільйона проголосували за чинного президента.

Найближчий переслідувач Токаєва – Жигулі Дайрабаєв – набрав 271 641 голос (3,42%).

За попередніми підсумками кандидати набрали:

Каракат Абден - 206 206 голосів, або 2,60 відсотка;

Нурлан Ауесбаєв - 176 116 голосів, або 2,22 відсотка;

Жигулі Дайрабаєв - 271 641 голос, або 3,42 відсотка;

Мейрам Кажикєн - 200 907 голосів, або 2,53 відсотка;

Касим-Жомарт Токаєв - 6 456 392 голоси, або 81,31 відсотка;

Салтанат Турсинбекова - 168 731 голос, або 2,12 відсотка голосів



Зазначимо, що вибори президента Казахстану мали відбутися у 2024 році, а парламентські — у 2025 році. Але 1 вересня Токаєв оголосив дострокові президентські вибори. При цьому він же запропонував встановити термін президентських повноважень на 7 років без права переобрання.

У переобраного лідера Казахстану поступово формується позиція щодо російсько-української війни. Зокрема, президент Токаєв заявив, що його країна не визнаватиме так звані "Л/ДНР". Крім того, Казахстан не порушуватиме західні санкції проти Росії.

Варто нагадати також, що після вторгнення Росії в Україну Казахстан зробив висновки щодо країни-агресора, з якою межує, та взявся за посилення обороноздатності держави. Зокрема, Казахстан збільшив власний оборонний бюджет на 441 мільярд тенге (918 мільйонів доларів).