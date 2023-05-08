Турция отказалась по просьбе США передавать Украине системы С-400

Турция отклонила предложение США отправить в Украину систему противоракетной обороны С-400, которую она приобрела у России. Об этом сообщило агентство Anadolu, ссылаясь на слова турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

Поскольку США считали, что система С-400 должна была исключить Турцию из программы истребителей F-35, поэтому предложили Турции передать контроль над системой Штатам или другой стране, среди перечня которых была Украина.

Турецкие официальные лица неоднократно заявляли, что страна купила С-400 из соображений национальной безопасности и ни одна другая страна не имеет права вмешиваться в это.

“США просили нас отправить С-400 в Украину, и мы ответили “нет”, - объяснил министр иностранных дел Турции, ведь эти предложения неприемлемы, поскольку направлены на нарушение суверенитета Турции.

Агентство напоминает, что в 2017 году после неудачных попыток купить систему противовоздушной обороны у США Турция подписала контракт с Россией на приобретение системы С-400.

Американские официальные лица заявили, что С-400 будут несовместимы с системами НАТО.

В то же время, Турция подчеркнула, что С-400 не будут интегрированы в системы НАТО и не представляют угрозы для альянса или его вооружений.

Отметим, С-400 – это зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, созданная для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения — самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет и других.

Сейчас Анкара производит собственные боевые самолеты, но Турция хочет улучшить связи с США и для этого созданы необходимые механизмы.

В то же время, Турция хочет покупать самолеты F-16 и комплекты модернизации в США. Соответствующий запрос страна подала в октябре 2021 года. По соглашению, за 6 миллиардов долларов Анкара получит 40 самолетов и модернизационные комплекты для 79 боевых самолетов, уже находящихся на вооружении турецких ВВС.

Напомним, турецкая компания Baykar со следующего года начнет производство нового боевого беспилотного 15-метрового летательного аппарата Kizilelma .

В октябре 2022 года гендиректор компании заявил, что Baykar планирует завершить строительство своего завода в Украине за два года.

Перед этим стало известно, что завод будет размещен на площади более 30 тыс. кв. м, а к производству будет привлечено более 300 инженеров, техников и других специалистов.

Ранее Украина и Турция подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, предусматривающее расширение производства в Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2, еще в феврале 2022, до начала полномасштабной войны.