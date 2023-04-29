Украина выразила ЕС и Польше протест из-за запрета на импорт агропродукции

Министерство иностранных дел 28 апреля передало в посольство Польши в Украине и представительство Европейского союза в Украине ноты о категорической неприемлемости ситуации в отношении торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер МИД Олег Николенко. Он подчеркнул, что такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам единого рынка ЕС.

"Существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжения беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и в целом беспрепятственного транзита всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и вне ЕС", - указал он.

Как отметил дипломат, украинский МИД призвал партнеров к поиску сбалансированного решения на основе законодательства ЕС, соглашения об ассоциации и в духе солидарности.

"Только так можно совместно успешно противодействовать российской полномасштабной агрессивной войне против Украины и уже сейчас укреплять единый рынок ЕС, участником которого станет Украина", – добавил он.

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский провел по этому поводу телефонный разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, после которого заявил, что в то время, когда Россия нарушает свободу торговли и пытается заблокировать поставки аграрной продукции на мировой рынок, "точно не время кому-либо следовать за государством-злом, делать нечто похожее".

Ранее в пятницу европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис объявил, что Еврокомиссия по результатам переговоров достигла принципиальной договоренности с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по экспорту украинской агропродукции.

Решено ввести запрет импорта в ЕС украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника (но не подсолнечного масла, как анонсировала польская сторона) при отмене указанными странами собственных односторонних мер. Кроме того, для пострадавших европейских фермеров будет выделен пакет поддержки в 100 миллионов евро.

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