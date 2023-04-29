Україна висловила ЄС та Польщі протест через заборону на імпорт агропродукції

Міністерство закордонних справ 28 квітня передало до посольства Польщі в Україні та представництва Європейського союзу в Україні ноти щодо категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook спікер МЗС Олег Ніколенко. Він підкреслив, що такі обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам єдиного ринку ЄС.

"Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС", - вказав він.

Як зазначив дипломат, українське МЗС закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, угоди про асоціацію та в дусі солідарності.

"Лише так можна спільно успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України та вже зараз зміцнювати єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна", - додав він.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський провів з цього приводу телефонну розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, після якої заявив, що у час, коли Росія порушує свободу торгівлі й намагається заблокувати постачання аграрної продукції на світовий ринок, "точно не час будь-кому слідувати за державою-злом, робити щось схоже".

Раніше у п'ятницю європейський комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс оголосив, що Єврокомісія за результатами переговорів досягла принципової домовленості з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо експорту української агропродукції.

Вирішено запровадити заборону імпорту до ЄС української пшениці, кукурудзи, ріпаку і насіння соняшнику (але не соняшникової олії, як анонсувала польська сторона) при скасуванні вказаними країнами власних односторонніх заходів. Крім того, для постраждалих європейських фермерів буде виділено пакет підтримки у 100 мільйонів євро.

Джерело фото: ua.depositphotos.com