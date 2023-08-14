Украинские военные постепенно уничтожают способность России вести дальнейшую войну - Подоляк

Сейчас украинские военные продвигаются на поле боя довольно медленно, но постепенно уничтожают способность армии РФ вести дальнейшую войну. При этом украинские защитники со своими задачами справляются полностью.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, любые заявления о том, что темпы украинского контрнаступления медленны или Украина возвращает мало территорий, является не только проявлением странного морального состояния авторов, но и демонстрацией абсолютного непонимания войны.

Он подчеркнул, что задача украинских Вооруженных Сил состоит не в организации масштабных боев за каждый населенный пункт на пути к границам 1991 года, а в системном уничтожении возможностей противника вести войну, включая его логистику, технический потенциал и военный состав.

"И с этой задачей украинские защитники сегодня справляются стопроцентно. А дальше все будет, как нужно Украине", – добавил Подоляк.

Напомним, Зеленский ранее заявлял, что без деоккупации Крыма мир в Украине не наступит. Украина не рассматривает ни один сценарий окончания войны без возвращения контроля над полуостровом.

При этом, по оценке США Украина уже вернула 50% территории, которую Россия захватила с начала своего вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что контрнаступление происходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы". В то же время он заявил, что вскоре темпы контрнаступления ускорятся.