Українські військові поступово знищують спроможність Росії вести подальшу війну - Подоляк

На даний час українські військові просуваються на полі бою досить повільно, але поступово знищують спроможність армії РФ вести подальшу війну. При цьому, українські захисники із своїми завданнями справляються стовідсотково.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, будь-які заяви про те, що темпи українського контрнаступу є повільними чи Україна повертає замало територій, є не лише проявом дивного морального стану авторів, а й демонстрацією абсолютного нерозуміння війни.

Він наголосив, що завдання українських Збройних Сил полягає не в організації масштабних боїв за кожний населений пункт на шляху до кордонів 1991 року, а в системному знищенні можливостей противника вести війну, включаючи його логістику, технічний потенціал та військовий склад.

"І з цим завданням українські захисники сьогодні справляються стовідсотково. А далі все буде, як потрібно Україні", – додав Подоляк.

Нагадаємо, Зеленський раніше заявляв, що без деокупації Криму мир в Україні не настане. Україна не розглядає жодного сценарію закінчення війни без повернення контролю над півостровом.

За оцінкою США, Україна вже повернула 50% території, яку Росія захопила з початку свого вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б". Водночас нещодавно він заявив, що незабаром темпи контрнаступу прискоряться.