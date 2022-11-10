В НАТО прокомментировали заявления РФ о выходе из Херсона

НАТО следит за ситуацией на юге Украины, где армия страны-агрессора РФ испытывает сокрушительное давление и заявила об отводе своих войск из Херсона.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

По его словам, в ближайшие дни НАТО будет наблюдать, действительно ли россияне отступят с западного берега Днепра.

"Очевидно, что Россия испытывает сильное давление, и если они уйдут из Херсона, это будет еще одна победа для Украины", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

"Беспрецедентная поддержка, оказываемая союзниками по НАТО ежедневно меняет ситуацию на поле битвы и остается жизненно важной для прогресса Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что 9 ноября руководство Министерства обороны России анонсировало вывод оккупационных сил из правобережной части Херсонской области, в том числе из областного центра.

По мнению президента США Джо Байдена, отступление оккупационной армии из Херсона на левый берег Днепра показало, что страна-агрессор РФ имеет реальные проблемы с вооруженными силами.

Отметим, президент Владимир Зеленский призывает к сдержанности по поводу последних новостей на фронте, указывая, что российская армия ниоткуда не идет без сопротивления, поэтому продвижение украинских войск должно быть осторожным и медленным.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), отход россиян с западного берега Днепра в Херсонской области вряд ли является ловушкой, которая должна заманить украинские войска в бой вблизи Херсона, как предполагают некоторые украинские и западные источники.