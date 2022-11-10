У НАТО прокоментували заяви РФ про вихід з Херсону

НАТО стежить за ситуацією на півдні України, де армія країни-агресора РФ зазнає ніщивного тиску та заявила про відведення своїх військ з Херсона.

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Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає Reuters.

За його словами, найближчими днями НАТО спостерігатиме, чи справді росіяни відступлять із західного берега Дніпра.

"Очевидним є те, що Росія зазнає сильного тиску, і якщо вони підуть з Херсона, це буде ще одна перемога для України", – сказав Столтенберг.

Він додав, що НАТО підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".

"Безпрецедентна підтримка, яку надають союзники по НАТО щодня змінює ситуацію на полі битви і залишається життєво важливою для прогресу України", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, що 9 листопада керівництво Міністерства оборони Росії анонсувало виведення окупаційних сил з правобережної частини Херсонської області, зокрема з обласного центру.

На думку президента США Джо Байдена, відступ окупаційної армії з Херсона на лівий берег Дніпра показав, що країна-агресор РФ має реальні проблеми зі збройними силами.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський закликає до стриманості з приводу останніх новин на фронті, вказуючи, що російська армія нізвідки не йде без спротиву, тому просування українських військ має бути обережним і повільним.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), відхід росіян із західного берега Дніпра на Херсонщині навряд чи є пасткою, яка має заманити українські війська у бій поблизу Херсону, як припускають деякі українські та західні джерела.