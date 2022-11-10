- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
У НАТО прокоментували заяви РФ про вихід з Херсону
НАТО стежить за ситуацією на півдні України, де армія країни-агресора РФ зазнає ніщивного тиску та заявила про відведення своїх військ з Херсона.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає Reuters.
За його словами, найближчими днями НАТО спостерігатиме, чи справді росіяни відступлять із західного берега Дніпра.
"Очевидним є те, що Росія зазнає сильного тиску, і якщо вони підуть з Херсона, це буде ще одна перемога для України", – сказав Столтенберг.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він додав, що НАТО підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".
"Безпрецедентна підтримка, яку надають союзники по НАТО щодня змінює ситуацію на полі битви і залишається життєво важливою для прогресу України", - підкреслив Столтенберг.
Нагадаємо, що 9 листопада керівництво Міністерства оборони Росії анонсувало виведення окупаційних сил з правобережної частини Херсонської області, зокрема з обласного центру.
На думку президента США Джо Байдена, відступ окупаційної армії з Херсона на лівий берег Дніпра показав, що країна-агресор РФ має реальні проблеми зі збройними силами.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський закликає до стриманості з приводу останніх новин на фронті, вказуючи, що російська армія нізвідки не йде без спротиву, тому просування українських військ має бути обережним і повільним.
Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), відхід росіян із західного берега Дніпра на Херсонщині навряд чи є пасткою, яка має заманити українські війська у бій поблизу Херсону, як припускають деякі українські та західні джерела.