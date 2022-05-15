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В Сенате США рассказали, когда пройдет голосование по пакету помощи Украине на $40 млрд

Сенат США, помощь Украине, США, Митч Макконнел, сенатор
Фото: В Сенате США рассказали, когда пройдет голосование по пакету помощи Украине на $40 млрд

Голосование в Сенате США по новому пакету помощи Украине на сумму 40 млрд долларов состоится 16 мая, окончательно документ планируют одобрить 18 мая.

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Об этом сообщил лидер меньшинства в Сенате республиканец Митч Макконнел, передает The Washington Post. 

По его словам, помощь Украине - это не рекламная кампания, речь идет о "безжалостном головорезе", который начал поход в Европу.

"Важно указать нашим коллегам и американскому народу, что это в наших интересах. Это не благотворительность", - сказал сенатор. 

Напомним, президент США Джо Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на поддержку Украины, в том числе более 20 миллиардов долларов на военную помощь. Сумма помощи выросла с 33 до 39,8 миллиарда долларов. 

Уже 11 мая Конгресс утвердил дополнительную помощь Украине. Также в США заявили, что проголосуют за новый пакет помощи. 

Автор:
Анастасия Дедковская