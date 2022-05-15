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В Сенате США рассказали, когда пройдет голосование по пакету помощи Украине на $40 млрд
Голосование в Сенате США по новому пакету помощи Украине на сумму 40 млрд долларов состоится 16 мая, окончательно документ планируют одобрить 18 мая.
Об этом сообщил лидер меньшинства в Сенате республиканец Митч Макконнел, передает The Washington Post.
По его словам, помощь Украине - это не рекламная кампания, речь идет о "безжалостном головорезе", который начал поход в Европу.
"Важно указать нашим коллегам и американскому народу, что это в наших интересах. Это не благотворительность", - сказал сенатор.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, президент США Джо Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на поддержку Украины, в том числе более 20 миллиардов долларов на военную помощь. Сумма помощи выросла с 33 до 39,8 миллиарда долларов.
Уже 11 мая Конгресс утвердил дополнительную помощь Украине. Также в США заявили, что проголосуют за новый пакет помощи.