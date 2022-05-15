У Сенаті США розповіли, коли пройде голосування щодо пакету допомоги Україні на $40 млрд

Голосування в Сенаті США щодо нового пакету допомоги Україні на суму 40 млрд доларів відбудеться 16 травня, остаточно документ планують схвалити 18 травня.

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Про це повідомив лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнел, передає The Washington Post.

За його словами, допомога Україні - це не рекламна кампанія, йдеться про "безжального головоріза", який розпочав похід до Європи.

"Важливо вказати нашим колегам та американському народу, що це у наших інтересах. Це не благодійність", - сказав сенатор.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив у Конгресу 33 мільярди доларів на підтримку України, зокрема понад 20 мільярдів доларів на військову допомогу. Сума допомоги зросла із 33 до 39,8 мільярда доларів.

Вже 11 травня Конгрес затвердив додаткову допомогу Україні. Також у США заявили, що проголосують за новий пакет допомоги.