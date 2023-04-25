В Сербии допускают изменение отношения к территориальной целостности Украины: причина – в голосовании по Косово

Украина неприятно удивила Сербию, поскольку воздержалась при голосовании в Совете Европы касательно Косово, что повлияет на позиции Белграда. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, передает "Политика".

Голосование в Комитете министров Совета Европы касалось заявки частично признанного Косово на членство в организации. Решение набрало 33 голоса "за" и семь "против", а пять стран воздержались. Таким образом, большинством голосов Комитет поддержал заявку и направил ее на голосование в Парламентскую ассамблею.

В МИД Сербии, которая считает Косово своей территорией, благодарны тем, кто голосовал против, в то время как возмущены действиями других стран.

"Украина нас неприятно удивила. Вся эта история базируется на территориальной целостности, когда речь идет об Украине. Вы знаете, с каким усилием мы голосуем за все резолюции, осуждение нарушения территориальной целостности Украины во всех резолюциях по всему миру, а когда речь идет о нашей территориальной целостности, они воздерживаются. Внешняя политика базируется на взаимности. Это, несомненно, повлияет на наши позиции в будущем по поводу целостности территориальной целостности этих стран. Это повлияет на наше отношение в будущем", – сказал Дачич.

Напомним, что позиция властей Сербии в контексте Украины не во всем однозначна. Даже после начала полномасштабной войны РФ против Украины Белград продолжил сотрудничать со страной-агрессором. В частности, в мае 2022 года президент Сербии Александр Вучич сообщил об обсуждении с его российским коллегой Владимиром Путиным нового контракта на поставку газа из РФ.

При этом Вучич поддерживает территориальную целостность Украины, о чем заявляло в январе 2023 года. В том же месяце правительство Сербии приняло решение направить в Украину гуманитарную помощь в виде оборудования для поддержки энергосистемы.

А недавно Вучич заявил, что в течение трех лет Сербия будет выкупать все оружие, которое будет производиться на заводах страны, для нужд собственной армии. Этот шаг он объяснил тем, что сербское вооружение не должно попасть на войну в Украине.