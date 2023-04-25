У Сербії припускають зміну ставлення до територіальної цілісності України: причина – в голосуванні щодо Косова

Україна неприємно здивувала Сербію, оскільки утрималася при голосуванні в Раді Європи щодо Косова, що вплине на позиції Белграда. Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич, передає "Политика".

Голосування в Комітеті міністрів Ради Європи стосувалося заявки частково визнаного Косова на членство в організації. Рішення набрало 33 голоси "за" та сім "проти", а пʼять країн утрималися. Таким чином більшістю голосів Комітет підтримав заявку та направив її на голосування до Парламентської асамблеї.

У МЗС Сербії, яка вважає Косово своєю територією, вдячні тим, хто голосував проти, тоді як обурені діями інших країн.

"Україна нас неприємно здивувала. Вся ця історія базується на територіальній цілісності, коли йдеться про Україну. Ви знаєте, з яким зусиллям ми голосуємо за всі резолюції, засудження порушення територіальної цілісності України в усіх резолюціях по всьому світу, а коли йдеться про нашу територіальну цілісність, вони утримуються. Зовнішня політика базується на взаємності. Це, безсумнівно, вплине на наші позиції в майбутньому щодо цілісності територіальної цілісності цих країн. Це вплине на наше ставлення в майбутньому", – сказав Дачич.

Нагадаємо, що позиція влади Сербії в контексті України не в усьому однозначна. Навіть після початку повномасштабної війни РФ проти України Белград продовжив співпрацювати з країною-агресоркою. Зокрема, у травні 2022 року президент Сербії Александар Вучич повідомив про обговорення з його російським колегою Володимиром Путіним нового контракту на постачання газу із РФ.

При цьому Вучич підтримує територіальну цілісність України, про що заявляв у січні 2023. Того ж місяця уряд Сербії прийняв рішення направити в Україну гуманітарну допомогу у вигляді обладнання для підтримки енергосистеми.

А нещодавно Вучич заявив, що протягом трьох років Сербія викуповуватиме всю зброю, яка виготовлятиметься на заводах країни, для потреб власної армії. Цей крок він пояснив тим, що сербське озброєння не має потрапити на війну в Україні.