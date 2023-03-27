В США рассказали, выполнил ли Путин угрозу разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси

В Белом доме утверждают, что пока нет никаких признаков того, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин выполнил обещание разместить ядерное оружие в Беларуси, но внимательно следят за развитием событий.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, пишет CNN.

"Мы не видели никаких признаков того, что Путин выполнил это обещание или перемещал какое-либо ядерное оружие", - сказал Кирби.

Он добавил, что США "придется просто наблюдать, к чему это идет".

Напомним, что о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Белоруси президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта.

США преуменьшили этот шаг, заявив, что нет никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие.

В НАТО назвали ядерную риторику Путина опасной и безответственной. В Альянсе обвинили Москву в постоянном нарушении обязательств по контролю над вооружениями, включая недавний выход РФ из ядерного договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Из-за планов РФ Министерство иностранных дел Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Дипведомство назвало намерения страны-агрессора "очередным провокационным шагом преступного Путинского режима".