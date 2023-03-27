У США розповіли, чи виконав Путін погрозу розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі

У Білому домі стверджують, що поки немає жодних ознак того, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін виконав свою обіцянку розмістити ядерну зброю в Білорусі, але уважно стежать за розвитком подій.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, пише CNN.

"Ми не бачили жодних ознак того, що Путін виконав цю обіцянку або переміщував будь-яку ядерну зброю", — сказав Кірбі.

Він додав, що США "доведеться просто спостерігати, до чого це йде".

Нагадаємо, що про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін заявив 25 березня.

США применшили цей крок, заявивши, що немає жодних ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю.

У НАТО назвали ядерну риторику Путіна небезпечною та безвідповідальною. В Альянсі звинуватили Москву в постійному порушенні зобов’язань щодо контролю над озброєннями, включаючи нещодавній вихід РФ із ядерного договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).

Через плани РФ Міністерство закордонних справ України вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН. Дипвідомство назвало наміри країни-агресорки "черговим провокативним кроком злочинного Путінського режиму".