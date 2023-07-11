Венгрия готова ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО

Будапешт больше не будет блокировать членство Швеции в НАТО. Ратификация заявки - это лишь "технический вопрос", который задаст точку в длительном процессе присоединения страны к альянсу.

Об этом пишет Вloomberg.

Издание ссылается на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который во вторник заявил, что Венгрия поддержит предложение Швеции присоединиться к военному альянсу, если Турция готова это сделать.

Турецкая сторона согласилась передать на ратификацию в свой парламент протокол о присоединении Швеции к НАТО вечером 10 июля.

"Закрыть процесс ратификации сейчас - сугубо технический вопрос", - сказал Сийярто и добавил, что правительство поддерживает заявку Швеции.

Венгрия не хотела ратифицировать заявку, в частности, из-за "постоянного подрыва отношений со стороны Швеции".

Напомним, что Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО в июле 2022 года. Однако, если первая уже стала членом Альянса, то ратификацию заявки Швеции затянули Турция и Венгрия.

Для вступления в НАТО страна внесла поправки в конституцию, изменила свои законы, а также возобновила экспорт оружия в Турцию, то есть решила все вопросы, вызвавшие беспокойство Анкары.