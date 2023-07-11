Угорщина готова ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО

Будапешт більше не блокуватиме членство Швеції в НАТО. Ратифікація заявки - це лише "технічне питання", яке поставить крапку у тривалому процесі приєднання країни до альянсу.

Про це пише Вloomberg.

Видання посилається на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який у вівторок заявив, що Угорщина підтримає пропозицію Швеції приєднатися до військового альянсу, якщо Туреччина також готова це зробити.

Турецька сторона погодилася передати на ратифікацію до свого парламенту протокол про приєднання Швеції до НАТО ввечірі 10липня.

"Закрити процес ратифікації зараз — суто технічне питання", — сказав Сійярто і додав, що уряд підтримує заявку Швеції.

Угорщина на хотіла ратифіквати заявку, зокрема, через "постійний підрив відносин із боку Швеції".

Для вступу в НАТО країна внесла поправки до конституції, змінила свої закони, а також відновила експорт зброї до Туреччини, тобто вирішила всі питання, які викликали занепокоєність Анкари.

Нагадаємо, що Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО в липні 2022 року. Однак якщо перша вже стала членом Альянсу, то ратифікацію заявки Швеції досі затягували Туреччина та Угорщина.