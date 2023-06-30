Венгрия выступает против плана ЕС предоставить Украине больше денег

Венгрия выступает против плана Европейской комиссии увеличить финансирование для Украины и не хочет вносить дополнительные деньги.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Reuters.

Выступая на полях саммита ЕС в Брюсселе, Орбан сказал, что считает нецелесообразным предоставлять деньги Украине, ведь ему непонятно, куда она их девает.

"Ясно одно: мы, венгры... не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда делись предыдущие около 70 миллиардов евро", - сказал Орбан.

По его словам, из-за выделения средств для Украины страдают сами венгры.

"Через два с половиной, три года Европейский Союз будет доведен до предела финансового банкротства", – заявил Орбан.

Он также считает абсолютно смешным и абсурдным, что Венгрия должна вносить больше денег на финансирование расходов ЕС.

Венгрия не получила средства из бюджета ЕС, из-за того, что Еврокомиссия заблокировала их из-за обвинений в том, что националистическое правительство наносит ущерб демократии и верховенству права.

Заметим, что Европейская комиссия предлагает предоставить Украине финансовую поддержку на следующие четыре года на сумму до 50 миллиардов евро.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС покроет 45% всех потребностей Украины в финансировании ее восстановления до 2027 года.

Ранее сообщалось, что Европейский союз перечислит Украине еще 1,5 миллиарда евро макрофинансовая помощь для поддержки госуслуг и инфраструктуры страны.