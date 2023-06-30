Угорщина виступає проти плану ЄС надати Україні більше грошей

Угорщина виступає проти плану Європейської комісії збільшити фінансування для України і не бажає вносити додаткові гроші.

Про заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише Reuters.

Виступаючи на полях саміту ЄС у Брюсселі, Орбан сказав, що вважає недоцільним надавати кошти Україні, адже йому незрозуміло, куди вона їх діває.

"Ясно одне: ми, угорці... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди поділися попередні близько 70 мільярдів євро", - сказав Орбан.

За його словами, через виділення коштів для України страждають самі угорці.

"Через два з половиною, три роки Європейський Союз буде доведений до межі фінансового банкрутства", - заявив Орбан

Він також вважає абсолютно смішним і абсурдним те, що Угорщина повинна вносити більше грошей на фінансування витрат ЄС.

Угорщина не отримала кошти з бюджету ЄС, через те, що Єврокомісія заблокувала їх через звинувачення в тому, що націоналістичний уряд завдає шкоди демократії та верховенству права.

Зауважимо, Європейська комісія пропонує надати Україні фінансову підтримку на наступні чотири роки на суму до 50 мільярдів євро.

Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні її відновлення до 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз перерахує Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги для підтримки держпослуг та інфраструктури країни.