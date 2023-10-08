Хватит на 2 года: Байден предлагает предоставить Украине $100 млрд, - СМИ

Президент США Джо Байден предложит Конгрессу предоставить Украине самый большой пакет военной помощи в размере 100 млрд долларов. Помощи должно хватить примерно на 2 года.

Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, Байден хочет решить проблему финансовой помощи Украине до следующих выборов президента США в ноябре следующего года, поскольку некоторые представители Республиканской партии выступают против дальнейшей поддержки Киева.

Поэтому Белый дом разрабатывает планы обращения в Конгресс с просьбой выделить крупнейший пакет финансирования оружия и гуманитарной помощи на фоне опасений, что продолжающиеся споры по поводу расходов могут нанести ущерб президенту на выборах в следующем году.

Размер пакета, по словам американских чиновников, может достигать 100 млрд долларов.

Источники The Telegraph сообщили, что идею "крупнейшего пакета" решительно поддерживают многие чиновники в администрации Байдена.

"Сторонники Украины хотят, чтобы это был однозначный крупный законопроект, который позволит обеспечить финансирование Киева и закрыть этот вопрос до следующих президентских выборов в США", - подчеркивает собеседник издания.

Финансовая помощь Украине от США

Напомним, на следующей неделе администрация президента США может объявить о новом пакете военной помощи Украине, используя средства, появившиеся у Пентагона благодаря многомиллиардной бухгалтерской ошибке – завышение стоимости ранее поставленного оружия.

Администрация Байдена также рассматривает возможность использования грантовой программы Госдепартамента для отправки Украине дополнительной военной помощи.

Помощь США Украине может частично зависеть от того, кто вступит в должность спикера Палаты представителей после того, как республиканец Кевин Маккарти был отстранен от этой должности. Некоторые из возможных его преемников решительно поддерживают помощь Киеву, а другие выступают категорически против.

В Белом доме уверены, что Конгресс сохранит двухпартийную поддержку по продлению помощи Украины и примет необходимое законодательство даже несмотря на замену спикера в Палате представителей.